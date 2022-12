L’OL tient sa revanche face à Arsenal (1-0)

Après la défaite de l’aller, l’OL avait à coeur de montrer un autre visage à Londres. Face à Arsenal, les Fenottes ont fait le travail (1-0) et reviennent à hauteur des Londoniennes en tête du classement.

On dit souvent qu’il y a des matchs où il ne faut pas arriver en retard, ce jeudi soir à l’Emirates, il ne fallait pas arriver trop en avance au risque de s’assoupir trop rapidement. L’OL était venu à Londres pour prendre des points et qui plus est trois si possible et a rempli son contrat dans cette avant-dernière journée. Néanmoins, ce duel contre Arsenal ne restera pas dans les annales au contraire du match aller qui reste comme un claque historique pour les Fenottes. Après les 90 minutes, les Lyonnaises ont comblé leur retard sur Arsenal mais restent bloquées à la seconde place, traînant comme un boulet la défaite inaugurale au Parc OL. Qu’importe, elles sont plus que jamais en vie et joueront comme attendu leur qualification mercredi prochain à domicile contre la Juventus Turin. Une victoire ou un nul assurera une place pour les phases finales.

Néanmoins, dans cette victoire en terres anglaises, il faudra surtout mettre en avant la solidité défensive. Sonia Bompastor voulait que ses joueuses montrent que le visage fin septembre n’était pas celui de l’OL et la mission a été réussie. Dans un 4-3-3 presque inchangé par rapport à celui du PSG, les Fenottes ont continuité sur leur lancée en ne laissant que peu d’espaces et d’opportunité à Arsenal. Christiane Endler n’a rien eu à faire si ce n’est accompagner une tête au-dessus de Ford (22e). Seulement, en face, la gardienne londonienne n’a eu plus de travail, la faute à un manque de liant entre les lignes lyonnaises.

Pour son retour, Daniëlle van de Donk n’a pas eu le rayonnement espéré. Et puis sur deux occasions coup sur coup, l’OL s’est réveillé juste avant la pause. D’abord avec une volée contrée de Cascarino qui prenait le chemin du but (44e) puis avec l’ouverture du score chanceuse quelques secondes plus tard. Sur un long coup-franc de Bacha, Gilles a remisé de la tête et vu Zinsberger se trouer devant Malard surprenant Maanum avec un CSC juste avant la pause. Les entrée d’Henry et Le Sommer en début de deuxième mi-temps ont apporté du mieux offensivement mais les Fenottes n’étaient clairement pas venues faire le spectacle à l’Emirates. Un cocktail qui a fonctionné avec cette victoire.