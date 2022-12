OL : Daniëlle van de Donk la plus londonienne des Fenottes

Oriane Jean-François (PSG) et Daniëlle van de Donk (OL) (Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Passée pendant six saisons à Arsenal, Daniëlle van de Donk évolue depuis à l’OL. Après une grosse blessure lors du dernier exercice, la Néerlandaise prend enfin la pleine mesure de son aventure lyonnaise.

Elle est comme à la maison et pourtant elle a découvert l’Emirates Stadium en même temps que ses coéquipières lyonnaises. Passée pendant six saisons à Arsenal, Daniëlle van de Donk a dû attendre de porter le maillot de l’OL pour avoir les joies de fouler la pelouse de l’antre londonienne. "C’est ma première fois à l’Emirates Stadium et je suis très excitée. C’est sympa d’être de retour ici, tout est très familier pour moi ici. Les années que j’ai passées ici m’ont permis de développer ma carrière, a-t-elle avoué en conférence de presse. C’est sympa de revoir certaines joueuses. Je suis très reconnaissante pour les années que j’ai passées ici."

Sous les couleurs londoniennes, la joueuse offensive néerlandaise a participé au développement du club mais aussi remporté ses premiers trophées. En six années à Arsenal, elle a décroché un titre de championnat d’Angleterre, une Coupe d’Angleterre et une Coupe de la Ligue anglaise. Un épanouissement personnel et collectif qui lui ont permis de rejoindre l’OL à l’été 2021.

Freinée par une grosse blessure qui l’a privée d’une grande partie de la saison dernière, Daniëlle van de Donk a repris la pleine possession de ses moyens et enchaine dans ce début d’exercice (14 matchs, 3 buts). Une renaissance pour la joueuse de 31 ans qui "se sent bien à l’intérieur du groupe et qui profite de ce temps de jeu pour pouvoir progresser." Malgré la période propice, Van de Donk ne compte pas faire de cadeau à son ancien club.