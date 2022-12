Arsenal - OL (0-1) : cette fois, les Fenottes n’ont pas flanché

Après une défaite frustrante contre le PSG dans les derniers instants, l’OL ne voulait pas revivre pareil scénario jeudi soir. Les Fenottes ont subi en fin de match mais ont réussi à faire front contre Arsenal. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais.

Top : Christiane Endler et sa défense ont tenu bon

L’OL avait à coeur de ne pas rééditer le triste exploit de l’aller ainsi que la défaite frustrante face au PSG dimanche. Jeudi soir, la mission est remplie dans les deux cas. Ce n’est pas l’OL le plus flamboyant que l’on a pu connaitre ces dernières années mais la solidité défensive pointée du doigt et voulue par Sonia Bompastor a été au rendez-vous à l’Emirates. Pendant 80 minutes, les Fenottes n’ont pas été mises plus en danger que ça grâce notamment à Damaris, précieuse en sentinelle, et à une doublette Gilles - Renard sur le qui-vive. Néanmoins, quand les Londoniennes ont commencé à pousser dans les dix dernières minutes, la pensée du match contre le PSG est forcément revenue en tête. A force de reculer, l’OL a vu le danger passer devant son but mais n’a cette fois pas cédé à l’image d’une Alice Sombath qui a réussi à se reprendre après une heure compliquée. Les corners et presque dix joueuses devant Christiane Endler ont laissé craindre un but casquette mais Renard a régné dans les airs. De son côté, la Chilienne a trouvé le moyen de se réchauffer avec une parade des plus importantes juste avant le temps additionnel. Les Fenottes voulaient des garanties, elles en ont trouvé jeudi soir même si tout n’a pas été parfait.

Flop : l’arbitrage de Mme Huerta De Aza

On était partie sur le manque de variété offensive des Fenottes et puis Mme Huerta De Aza a eu raison de ce flop. Pour ce choc européen, l’Espagnole n’a clairement pas été au niveau que requiert une telle affiche. Elle avait déjà arbitré l’OL face à la Juventus il y a quelques semaines mais la partition rendue ce jeudi soir laisse clairement à désirer. Face au jeu rugueux d’Arsenal, Marta Huerta De Aza a attendu la 85e minute pour infliger à McCabe enfin un carton jaune, le premier de la partie ! Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu Lindsey Horan, Damaris ou encore Bacha rester au sol après des contacts un peu trop appuyés mais l’arbitre a préféré laisser faire. Elle n’a pas été plus aidée pour ses assistantes, entre décisions douteuses sur certaines actions comme un six mètre donné à Arsenal en fin de match et but validé pour l’OL malgré une position claire de hors jeu de Malard. Heureusement, et peut-être pour la seule fois du match, ce fut en faveur de l’OL.