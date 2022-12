OL - Juventus Turin en direct sur Olympique-et-Lyonnais

Comme chaque rencontre de Ligue des champions, rendez-vous sur votre site Olympique-et-Lyonnais pour suivre OL - Juventus Turin. Coup d’envoi à 18h45.

Un match pour la qualification ! Ce mercredi soir au Parc OL, l’OL et la Juventus Turin jouent leur place pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Deuxième avec deux points d’avance sur les Turinoises, les joueuses de Sonia Bompastor ont besoin au minimum d’un point pour continuer sa quête d’un doublé sur la scène européenne. Du côté de la Juventus, les solutions seront bien moindres au moment d'entrer sur la pelouse de Décines. Seule une victoire peut permettre à la formation italienne de sortir des poules.

C’est donc un vrai combat qui se prépare entre Rhône et Saône et malheur aux vaincues. Comme lors de chaque rencontre européenne des Fenottes, OL - Juventus Turin est à suivre en direct sur votre site Olympique-et-Lyonnais via DAZN. Le coup d’envoi est prévu pour 18h45.