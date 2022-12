Ligue 1 : l’OL fait la part belle aux joueurs de moins de 21 ans

L’OL mise sur son centre de formation et ce n’est pas une nouveauté. Depuis le début de la saison, il est le 2e club en Ligue 1 qui s'appuie le plus sur des joueurs de moins de 21 ans.

C’est une statistique qu’il faudra éviter de montrer à Laurent Blanc. L’entraîneur de l’OL n’en a bien évidemment pas besoin pour se rendre compte de la jeunesse de son effectif mais elle ne fera qu’appuyer ce qu’il pointe du doigt depuis son arrivée. Son groupe est jeune et surtout est tout de suite lancé dans le bain. Après Sochaux, Blanc n’avait pas hésité à mettre en avant l’erreur de Castello Lukeba et de ces errements de jeunesse logiques certes mais qui coûtent cher. A une semaine de la reprise de la Ligue 1, la LFP s’est "amusée" à répertorier les clubs faisant le plus confiance aux jeunes âgés de moins de 21 ans.

6 joueurs de moins de 21 ans utilisés

Sans surprise, l’OL, réputé pour son centre et sa faculté à lancer certaines de ses jeunes pousses, arrive en deuxième position de ce classement. Avec 24,5% (3612 minutes) du temps de jeu total lyonnais après 15 journées, les Lyonnais de moins de 21 ans ne sont devancés que par ceux de Montpellier (25,4%). Néanmoins, en termes de joueurs utilisés, l’OL se fait griller quelque peu la politesse dans le classement. Entre Castello Lukeba, Malo Gusto, Johann Lepenant, Bradley Barcola, Rayan Cherki et Saël Kumbedi, ils sont 6 à avoir foulé les pelouses de Ligue 1 en ce début de saison contre 8 à Montpellier, Reims et Rennes.