OL - Juventus : Henry de retour dans le onze ?

Auteur d’une rentrée convaincante contre Arsenal, Amandine Henry pourrait bien connaitre une première titularisation depuis un mois contre la Juventus. La milieu devrait amener de l’impact physique pour répondre au jeu italien.

A Londres, Sonia Bompastor n’avait pas manqué de souligner l’apport des entrantes dans le visage bien plus séduisant de la seconde période contre Arsenal. Amandine Henry et Eugénie Le Sommer avaient réussi à apporter un peu plus de liant entre les lignes après une première période pauvre offensivement. Mardi à la veille de la rencontre contre la Juventus, la coach a rappelé l’importance que doivent jouer les remplaçantes au moment de leur entrée et encore plus mercredi soir alors que l’OL joue sa qualification. Pour cette ultime réception de l’année, Bompastor peut se satisfaire de voir son groupe prendre de plus en plus forme.

Ellie Carpenter est bientôt sur le retour tandis qu’Amel Majri et Sara Däbritz ont été déclarées aptes pour ce dernier choc au Parc OL. Elles ne seront bien évidemment pas titulaires mais les deux joueuses vont apporter de nouvelles solutions à Sonia Bompastor. Ce mercredi, le banc sera bien mieux fourni qu’il y a quelques semaines et ce n’est pas l’entraîneure qui va s’en plaindre. A Londres, Amandine Henry avait débuté sur le banc mais contre la Juventus, la milieu devrait connaitre sa première titularisation depuis sa blessure contre Le Havre. Dans le combat qui s’annonce dans l’entrejeu, la Française peut amener son impact aux côtés de Lindsey Horan.

Reste à savoir si Sonia Bompastor va faire le choix d’une assise défensive avec Damaris comme troisième larron ou avec Daniëlle van de Donk dans un rôle plus offensif. Satisfaite de son groupe il y a une semaine, l’entraîneure lyonnaise ne devrait pas forcément toucher son effectif. L'autre interrogation concerne Delphine Cascarino qui a rapidement quitté ses partenaires lors de l’entraînement de veille de match. A savoir si elle est apte physiquement pour jouer son 50e match de Ligue des champions.

La composition probable : Endler - Sombath, Gilles, Renard, Morroni - Damaris, Henry, Horan - Cascarino, Le Sommer (ou Malard), Bacha