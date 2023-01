Nantes - OL : première pour Dejan Lovren

Pour affronter Nantes, Laurent Blanc a surpris son monde avec plusieurs changements par rapport à Metz. Dejan Dejan Lovren débute tandis que le milieu sera composé par Thiago Mendes, Maxence Caqueret et Johann Lepenant.

Il avait laissé entendre qu’il serait prudent concernant la gestion du physique et qu’il ne prendrait aucun risque. Finalement, Laurent Blanc a été rassuré par Dejan Lovren et lui offre sa première titularisation avec l’OL contre Nantes. Le défenseur croate, qui n’a plus joué depuis la demi-finale de la Coupe du monde contre l’Argentine, va faire équipe avec Castello Lukeba dans l’axe central. Comme Lovren, Nicolas Tagliafico réintègre lui aussi le onze lyonnais pour la première fois depuis le Mondial au Qatar. En revanche, pas de trace de Malo Gusto, préservé par Blanc, mais une nouvelle titularisation pour Saël Kumbedi.

En plus de la titularisation de Dejan Lovren, c’est finalement au milieu de terrain que se trouvent les surprises. Alors qu’il pointe du doigt le manque de créativité de son équipe ces derniers temps, Laurent Blanc a décidé d’aligner un entrejeu très défensif avec Thiago Mendes comme sentinelle et le duo Lepenant - Caqueret comme relayeur. Sur le front de l’attaque, Karl Toko-Ekambi retrouve son aile gauche tout comme Alexandre Lacazette en pointe.

La composition de l’OL : Lopes - Kumbedi, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Caqueret, Thiago Mendes, Lepenant - Tetê, Lacazette, Toko-Ekambi