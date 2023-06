Après des semaines de tractation, la FFF a enfin trouvé un accord pour la diffusion de la Coupe du monde 2023. France Télévisions et M6 se partageront les matchs dont ceux des Bleues.

Enfin ! Eugénie Le Sommer et tout le football français peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. À un peu plus d'un mois du début de la Coupe du monde, un terrain d’entente a été trouvé entre la FFF, la FIFA et deux diffuseurs. Après des semaines de tractations, mais aussi de la peur de ne pas voir l’événement être diffusé en France, M6 et France Télévisions ont passé un accord avec la Fédération pour être les deux diffuseurs dans l’Hexagone. Les deux groupes qui avaient déjà acquis la retransmission des matchs des Bleues jusqu’en 2027 ces derniers jours ont donc fait coup double avec la Coupe du monde 2023. Aucun montant n’a pour autant fuité, mais cela suffit au bonheur de Philippe Diallo, le président de la FFF.

"L’acquisition des droits de diffusion de la Coupe du Monde par les groupes M6 et France Télévisions, constitue une excellente nouvelle pour les supporters de l’Équipe de France féminine, a salué le dirigeant, sur le site de la FFF. Les fans français auront la possibilité de suivre également tous les matches de la compétition en clair. Je tiens aussi à saluer la force et la qualité de l’investissement de M6 et France Télévisions en faveur du football féminin. La FFF vient en effet de conclure par ailleurs un accord de diffusion des matches des Bleues pour les quatre saisons à venir avec France Télévisions et M6, diffusion particulièrement importante pour le rayonnement et le développement du football féminin, priorité fédérale."

Concernant la répartition des affiches et notamment celles de l’équipe de France, il faudra patienter encore un peu, en raison notamment des horaires très variables pour le territoire français (entre 2h et 14h durant la phase de groupes, entre 3h et 13h à partir des huitièmes de finale). Pour rappel, les joueuses d'Hervé Renard affronteront la Jamaïque (23/07), le Brésil (29/07) puis le Panama (02/08) lors du premier tour.