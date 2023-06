Caqueret (OL) : "Le mercato peut perturber"

À la veille du deuxième match de l'Euro Espoir, Maxence Caqueret était en conférence de presse. Le capitaine des bleuets a notamment évoqué le mercato.

L'Euro Espoir a bien débuté pour les bleus. Après une victoire 2-1 face à l'Italie, l'équipe de France aborde plus sereinement son deuxième match de poule face à la Norvège, ce dimanche (20 h 45). Les Scandinaves restent sur une défaite 2-1 face à la Suisse. Maxence Caqueret était en conférence de presse à Cluj-Napoca.

Le capitaine des bleus a notamment évoqué l'influence du mercato sur ses coéquipiers qui seraient en instance de départ cet été. Beaucoup d'entre eux font déjà l'objet de rumeurs à l'entame de cet Euro. "Pour en avoir parlé avec pas mal de joueurs, c'est quelque chose qui peut perturber, explique Caqueret. Ce qui fait notre force, c'est que l'on s'est dit de ne pas calculer ce début de mercato." Parmi les joueurs cités dans la presse pour un futur transfert, Castello Lukeba, qui n'a pas semblé dérangé par cette agitation face à l'Italie.

Un Euro pour se montrer

L'Euro peut être une occasion de se distinguer. "On sait que pour les joueurs qui veulent aller voir ailleurs, c'est une vraie occasion de se montrer.", confie le milieu lyonnais. Une médiatisation qui pourrait s'intensifier au fil des matchs gagnés. Le capitaine français souhaite donc que ses hommes restent concentrés sur la compétition. "On se doit d'être concentré pour aller le plus loin possible. On abordera le mercato un peu plus tard. J'espère que ça sera le 9 juillet, ça voudrait dire que l'on est allé au bout."