Quel sera l'impact de Textor sur l'académie de l'OL ? Vulliez répond

Désormais à la tête des U17 de l'OL, mais aussi directeur technique du centre de formation, Jean-François Vulliez a vu passer plusieurs générations de joueurs depuis 12 ans. Avec la prise de pouvoir de John Textor, il estime que l'académie va continuer son travail reconnu.

A l'intersaison, l'OL a grandement remodelé son académie. Parmi les nombreux changements, Pierre Sage est revenu à Lyon afin de prendre la tête du centre. Il succède à Jean-François Vulliez, qui garde tout de même la casquette de directeur technique, mais va avant tout se charger des U17. Bien placé donc pour observer l'évolution de ces jeunes footballeurs, le dirigeant sait que l'arrivée de John Textor a un impact sur cet aspect du club, même s'il assure que l'Américain souhaite rester dans la continuité.

"Sacraliser la formation parce que c’est un des piliers du club"

Interrogé par RMC Sports, Vulliez a affirmé que l'homme d'affaires était "vraiment un passionné de foot, de jeux et la formation est un élément important pour lui, a-t-il confié. Il faut la sacraliser parce que c’est un des piliers de l'institution à Lyon. Je pense qu’il en est totalement conscient et qu'il veut donner l’opportunité à l'académie de vivre encore de longues années afin de pouvoir amener des joueurs dans l’équipe professionnelle comme on fait depuis des générations."

Il a d'ailleurs glissé une anecdote au sujet du propriétaire de l'Olympique lyonnais. "Quand il est venu à l’académie en février, nous avons échangé et je lui ai présenté le travail. Il a été très attentif et à midi, il y avait un match des U17 qui commençait, a raconté Vulliez. Il avait une réunion juste après, à 12h30, alors il l’a décalée pour pouvoir voir la rencontre et rester jusqu’au bout."