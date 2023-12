OL - Christiane Endler : "Un match qui va nous aider pour le futur"

Ayant repoussé l’échéance pendant de longues minutes, Christiane Endler a dû s’incliner à la dernière minute dans le nul (2-2) entre Brann et l’OL. La gardienne estime malgré tout que les difficultés rencontrées en Norvège vont aider les Fenottes pour la deuxième partie de saison.

Il y avait forcément la déception de ne pas avoir réussi à faire coup double jeudi soir. Venu en Norvège pour assurer la qualification en quarts de finale et la première place du groupe, l’OL n’a rempli que 50% de la mission. En concédant le nul face au SK Brann (2-2), les Fenottes verront bien les phases finales de la Ligue des champions, mais il faudra patienter un mois pour verrouiller la tête du groupe.

Contrariées par l’impact norvégien, les joueuses lyonnaises ont éprouvé des difficultés à mettre en place leur jeu à l’image d’un milieu pas aussi rayonnant qu’à l’accoutumée. Réduite à dix à la 50e minute après l'exclusion de Lindsey Horan, la formation lyonnaise a tenté de faire corps pour garder l’avantage d’un but. Avant de craquer à la dernière seconde. "On a une mentalité forte, on travaille ensemble, on a montré de la solidarité malgré le but à la fin et c’est comme ça qu’on gagne des titres, a assuré Christiane Endler après le match. Ça va servir."

"Ça va rester dans nos têtes"

Dans le froid norvégien, la gardienne chilienne a eu de quoi se réchauffer en seconde période avec trois arrêts de grande classe. Seulement, dans un cafouillage dans lequel elle n’a pas réussi à asseoir son autorité, Endler a dû s’incliner tandis que l’OL concédait le nul. Néanmoins, dans ce premier accroc de la saison, les Lyonnaises veulent en puiser du positif pour la deuxième partie de saison qui débutera à partir du 10 janvier face au Paris FC. "Les matchs comme celui de ce (jeudi) soir vont nous aider pour le reste de la saison pour être plus costaudes, plus efficaces, gérer ce genre de situations difficiles. C’est bien d’avoir ce type de matchs avant d’entrer dans la phase à élimination directe et les play-offs. On va prendre ça en compte et que ça va rester dans nos têtes pour le reste de la saison. On fera mieux la prochaine fois."