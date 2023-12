Mercato : l’OL connait le prix à payer pour Ramazani (Almeria)

Cible de l’OL pour renforcer le secteur offensif, Largie Ramazani ne sera pas forcément retenu par Almeria en cas de belles offres. La lanterne rouge de Liga réclame dix millions d’euros.

Plus que cinq jours à attendre avant de voir si John Textor va cette fois tenir parole. L’été dernier, les promesses faites dans le recrutement avaient volé en éclats avec la décision de la DNCG d’encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts. L’OL avait avant tout dû la jouer malin avec des prêts payants ou avec option d’achat et six mois après le bilan sportif n’est pas vraiment fameux. En janvier, la direction lyonnaise n’aura plus l’excuse de la DNCG qui s’est montrée plus souple et a autorisé le club à dépenser 50 millions d’euros en plus de possibles ventes. Une enveloppe conséquente et à la fois limitée, car Textor souhaiterait recruter 5 à 6 joueurs. Par le marché actuel, cela ne fait pas forcément beaucoup d’argent à mettre sur un joueur comme par exemple Largie Ramazani.

Spectre de la descente à Almeria

Une dizaine de millions d’euros, c’est le prix que l’OL devra en tout cas poser sur la table si la formation rhodanienne souhaite convaincre Almeria de lâcher son ailier. D’après La Voz de Almeria, la lanterne rouge du championnat espagnol n’est pas fermée à l’idée de vendre le Belge mais pas à n'importe quel prix. Avec une descente qui se profile, il est peut-être venu le temps de profiter de l’ouverture pour soutirer quelques pécules. Avec la concurrence qui semble s’installer entre l’OL, Lille ou encore Crystal Palace, déjà sur le coup l’été dernier, Mohamed El Assy se sait en position de force et ne commencera à regarder que des offres se situant aux alentours de la dizaine de milliers d’euros.