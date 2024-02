Umtiti absent pour OL - Lille ce mercredi en Coupe de France

Samuel Umtiti, défenseur de Lille (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Touché au genou, Samuel Umtiti fait partie des trois absents à Lille pour le déplacement à Décines. Ivan Cavaleiro et Bafodé Diakité sont également forfaits pour affronter l’OL, ce mercredi (18h30).

Il y a quelques mois, son retour n’était pas passé inaperçu, d’autant plus avec son statut de remplaçant et une entrée en jeu en cours de match. Six ans après son départ de l’OL, Samuel Umtiti avait signé son retour au Parc OL avec une autre formation française. En entrant sur la pelouse décinoise, le défenseur avait eu le droit à une ovation des supporters lyonnais, qui n’ont pas oublié les belles années.

D’applaudissements, il n’en sera pas question ce mercredi soir pour les 8es de finale de Coupe de France. Touché au genou, Umtiti ne sera pas du voyage entre Rhône et Saône, comme l’a confirmé Paulo Fonseca en conférence de presse avec trois forfaits actés pour Lille. "Bafodé (Diakité), Sam (Umtiti) et Ivan Cavaleiro, les trois sont absents et c’est tout."

Sur une pente ascendante depuis le début de l’année, le LOSC devra faire sans ses trois joueurs. Néanmoins, les Dogues peuvent compter sur le retour de suspension d’Ayyoub Bouaddi (16 ans), qui avait été exclu fin janvier face à Montpellier et avait manqué le rendez-vous du week-end contre Clermont.