OL - Lille : Perri va être préféré à Lopes

Avouant n’avoir pas arrêté son choix mardi, Pierre Sage a pris la décision de titulariser Lucas Perri dans le but de l’OL ce mercredi soir. Anthony Lopes prendra ainsi place sur le banc.

C’est une décision qui était voulue par beaucoup de supporters et ces derniers auront très certainement l’occasion de juger sur pièce désormais. D’après L’Équipe et confirmé par nos soins, Pierre Sage a arrêté son choix sur le nom du gardien qui sera dans le but de l’OL ce mercredi soir (18h30) contre Lille. Malgré un clean-sheet contre l’OM et une grosse parade, Anthony Lopes va prendre place sur le banc lyonnais au coup d’envoi de ce 8e de finale de Coupe de France. L’entraîneur rhodanien a choisi de laisser sa chance à Lucas Perri face aux Dogues. Est-ce que la perspective d’une possible séance de tirs au but a joué dans la balance ? Peut-être bien, même si Sage estimait mardi que ce ne serait pas un critère déterminant dans son choix.

Lopes de retour contre Montpellier

Arrivé en provenance de Botafogo durant l’hiver, Lucas Perri n’avait pas encore eu l’opportunité de jouer avec l’OL, malgré deux matchs de Coupe de France déjà disputés. Le Brésilien va donc être lancé dans le grand bain contre Lille et risque d’avoir les opportunités de se montrer. L’arsenal offensif lillois est redouté entre Rhône et Saône et l’international brésilien devrait donc montrer ses qualités. Est-ce un cadeau empoisonné ? Seule l’issue de la rencontre le dira, mais Anthony Lopes devrait quant à lui retrouver sa place de titulaire dimanche (17h05) à Montpellier.