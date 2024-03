Lens reste solide à l’extérieur avant d’affronter l’OL

Tagliafico (OL) et Frankowski (Lens) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Un peu moins bien ces derniers temps, Lens reste une formation dont se méfie Pierre Sage. Sur leurs neuf derniers déplacements, les Lensois n’ont perdu qu’à une reprise.

Il ne fallait pas compter sur Pierre Sage pour enterrer le RC Lens avant l’affiche de la 24e journée de Ligue 1. Le club nordiste a beau ne plus avoir gagné depuis quatre matchs toutes compétitions confondues, l’entraîneur de l’OL est trop alerte pour se laisser berner par la dynamique adverse. "Les résultats de Lens sont moins bien, mais le jeu pratiqué est de très grande qualité. Le match qu’ils ont perdu contre Monaco était très spectaculaire, très agréable à regarder."

Malgré une série de quatre victoires consécutives en Ligue 1, l’OL n’arrive pas avec le costume de favori donc face au 6e de Ligue 1. Ce n’est peut-être pas plus mal afin de garder les pieds sur terre et l’opposition attendue dimanche (20h45) à Décines sera bien différente de celle observée contre Strasbourg en Coupe.

Cinquième équipe à l'extérieur en Ligue 1

Malgré une spirale que l’on pourrait décrire comme négative avec quatre matchs sans succès, Lens reste un adversaire redoutable, encore plus quand il s’agit de regarder ses performances hors de ses bases. Sur leurs neuf derniers déplacements, les Sang et Or n’ont perdu qu’à une seule reprise. C’était à Nice, dauphin du PSG à l'époque, le 20 décembre dernier. À côté de ça, le RC Lens a pris 16 points possibles (4 victoires et 4 nuls).