L’OL cantonné au milieu de tableau pour Opta

Sur une phase ascendante ces dernières semaines, l’OL est remonté à la 10e place du classement. D’après les probabilités d’Opta, cette place est la plus probable pour les Lyonnais à l’issue de la saison.

Ne pas s’enflammer. Ce vendredi, en conférence de presse, Pierre Sage a une nouvelle fois rappelé que rien n’était encore fait pour l’OL dans cette saison de Ligue 1. Malgré quatre succès de suite en championnat, la formation lyonnaise n’est pas sortie d’affaire et va devoir batailler jusqu’au bout. Si elle peut regarder vers le haut avant Lens, elle doit surtout regarder dans ses rétroviseurs pour ne pas se faire surprendre. Lorient, barragiste, n’est qu’à six points et le spectre de la relégation est toujours bien présent à Décines. Toutefois, si l’on se fie aux probabilités avancées par Opta avant cette 24e journée de Ligue 1, les chances de voir l’OL finir relégable à la fin de la saison sont inférieures à 1%.

Moins 1% de chance d'être relégable ou européen

À onze journées du terme de l’exercice 2023-2024, la plus grosse probabilité reste celle d’un statu quo pour la bande à Pierre Sage. En effet, selon le modèle utilisé par Opta, l’OL à 30,1 % de chances de terminer à la dixième place, puis 21,7 % de finir à la onzième position. Une place dans le ventre-mou qui ne serait pas forcément l’espoir espéré par tout un groupe ces derniers temps, mais qui voudrait dire l’assurance d’un maintien plutôt tranquille, si l’on peut dire.

Car, actuellement, imaginer l’OL être européen par le biais du championnat semble quasiment mission impossible avant d’avoir affronté Lens (dimanche, 20h45). Comme pour la descente, les Lyonnais ont moins d’1% de finir parmi les places qualificatives pour l’Europe. Pour la 7e, qui pourrait l’être en cas de victoire en Coupe de France du PSG et/ou Nice, les chances lyonnaises de finir à cette place ne sont guère supérieures (1,4%).