Même amoindri, l’OL garde le maintien dans le viseur à Lorient

Bamba Dieng (Lorient) et Corentin Tolisso (OL) (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Très certainement privé de trois joueurs importants ce samedi à Lorient, l’OL peut faire la moue. Toutefois, le déplacement en Bretagne est d’une importance capitale en vue du maintien.

Il avait été plutôt épargné depuis sa prise de fonction fin novembre dernier. Dans son opération redressement, Pierre Sage avait pu compter sur un effectif très souvent au complet pour mener à bien sa mission. Il aurait très assurément préféré que cette bonne étoile le suive au moins pour deux semaines supplémentaires. Seulement, ce samedi, l’entraîneur de l’OL va devoir faire sans trois joueurs importants à Lorient. Alexandre Lacazette, Orel Mangala et Ernest Nuamah ne seront pas de la partie et c’est un vrai coup dur. En entrant sur la pelouse du Moustoir, l’OL aura toujours le même objectif, mais les moyens pour y parvenir seront moindres.

L’enchaînement des matchs cruciaux ne pouvait pas plus mal commencer avec un groupe amoindri face à un concurrent direct en pleine bourre. "Lorient est un adversaire direct dans l'objectif de se maintenir et l'idée est de nous rapprocher des 35 points. Je pense qu'avec 35 points, on sera dans la bonne situation pour se maintenir, a déclaré Sage pour parler de cette rencontre. Lorient a changé un peu son effectif, avec un coach qui travaille sur la durée. Il a eu besoin de temps, car il y a eu beaucoup de mouvements. Le temps lui a été profitable et on voit que les choses positives s’installent."

"Lorsque l’on fait preuve de discipline, les victoires sont là"

Quand l’OL panse ses plaies physiques et comptables après la défaite à domicile contre Lens, les Merlus restent eux sur une belle victoire dans le derby contre Rennes. Et, à la différence de leur adversaire, peuvent compter sur leur homme en forme Mohamed Bamba pour mettre à mal la défense lyonnaise. On dit souvent que dans l’adversité, les caractères se dévoilent et ce samedi, l’OL sera dans ce cas de figure. Après un mois de février parfait, la formation rhodanienne connait quelques turbulences en ce début mars.

Aux coéquipiers de Maxence Caqueret de montrer que bien des choses ont changé ces dernières semaines. Et qu’ils ne se sont pas pris pour des autres après une série positive. "L’objectif reste le même malheureusement, a observé Nicolas Tagliafico face à la presse. Il faut faire de notre mieux pour gagner des points et assurer le maintien. On a eu un début de saison terrible, mais ce mois de février a été bien mieux. Il faut ouvrir les yeux et se rendre compte que lorsqu’on travaille dur, qu’on fait preuve de discipline, les victoires sont là. Et quand les succès s’enchaînent, la confiance vient avec."

L’OL reste sur une défaite et pourtant, les joueurs assurent que rien n’a été remis en question. À eux de le montrer sur le terrain désormais.