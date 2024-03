Vers un OL plus qu’amoindri contre Lorient ?

Matthieu Udol (Metz) et Ernest Nuamah (OL) (Photo by Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP)

En plus d’Alexandre Lacazette toujours pas assez remis, l’OL devrait se présenter à Lorient sans Orel Mangala et Ernest Nuamah. L’occasion pour certains de retrouver un peu la lumière.

Avec son absence de l’entraînement jeudi à quarante-huit heures du déplacement à Lorient, les supporters de l’OL s’étaient fait une raison quant à la présence d’Alexandre Lacazette en Bretagne. Avec une béquille qui prend du temps à se résorber, l’attaquant lyonnais va manquer un deuxième match consécutif et il ne reste plus qu’à espérer qu’il sera parfaitement rétabli vendredi prochain pour le déplacement à Toulouse. Sans son capitaine, l’OL s’avançait déjà amoindri face à Lorient. Il pourrait d’ailleurs bien ne pas se passer de Lacazette seulement, si l’on en croit nos confrères du Parisien. En attendant que le groupe de Pierre Sage ne tombe dans la matinée ce samedi, les Rhodaniens ont pris la direction des côtes atlantiques vendredi en début de soirée.

Un match sous haute pression

Pour ce voyage à Lorient, Sage devrait devoir composer sans Orel Mangala. Malade et souffrant, le milieu belge était plus qu’incertain et son absence n’est pas forcément une surprise. Celle annoncée d’Ernest Nuamah par nos confrères un peu plus. Présent à l’entraînement jeudi, le Ghanéen ne faisait pas partie des interrogations du groupe de l’OL, bien au contraire. Sans Lacazette et après son raté contre Lens, l’ailier était attendu offensivement face aux Merlus. Il ne devrait pas pouvoir se racheter, n’ayant pas pris l’avion direction Lorient. Un nouveau coup durant pour la formation lyonnaise qui n’avait pas forcément besoin de ça dans ce match capital pour la course au maintien.