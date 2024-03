Ancienne milieu de terrain de l'OL et désormais consultante sur beIN SPORTS, diffuseur de la Coupe de France féminine, Louisa Necib-Cadamuro s'est confiée à Olympique-et-Lyonnais. Elle a notamment livré son regard sur Sonia Bompastor, son ex-coéquipière chez les Fenottes.

Olympique-et-Lyonnais.com : Quel regard portez-vous sur cette équipe de l’OL qui disputera la demi-finale de Coupe de France contre Fleury ce samedi ?

Louisa Necib-Cadamuro : Le bilan ne peut être que positif au vu des résultats. C’est encore une équipe très compétitive, très forte, avec beaucoup de talent. Si je devais ressortir un point fort de l’OL, je dirais l’efficacité. Elles ont beaucoup d’expérience, savent gérer les grands événements, les moments qui comptent, et même si par instants, on sent les joueuses un peu moins fortes collectivement dans le jeu, elles restent très efficaces par leurs individualités, leur force et leur puissance.

Actuellement, l’absence de Wendie Renard semble perturber un peu la dynamique défensive de l’équipe, est-ce votre avis ?

Il est certain que l’absence de Wendie Renard est préjudiciable, aussi bien pour l’Olympique lyonnais que pour l’équipe de France (qui a perdu la finale de la Ligue des nations récemment, NDLR). Elle reste le pilier de la ligne défensive, la capitaine de cette formation. Elle fédère, amène tout le groupe et bonifie ses partenaires.

On peut penser que le retour de Delphine Cascarino sera en revanche un atout majeur pour l’équipe...

Oui complétement. On connaît son profil, l’importance qu’elle a dans le groupe. C’est donc une cartouche offensive supplémentaire pour Sonia Bompastor grâce aux différences qu’elle peut faire dans son couloir droit.

"On se doutait bien que Sonia deviendrait entraîneure"

Un mot justement sur le travail de Sonia Bompastor, votre ancienne coéquipière chez les Fenottes et en sélection. Avait-elle déjà cette facette de l’entraîneure lorsqu’elle était joueuse ?

On ne peut être qu’admirative de son travail sur le banc de l’OL. Elle a déjà remporté de nombreux trophées, son équipe reste de qualité. On se doutait bien qu’elle deviendrait entraîneure, manageuse. Elle a toujours eu cette âme de leader dans le vestiaire. Elle pouvait amener tout un groupe autour d’elle. Sonia était toujours dans la transmission, le conseil, donc oui, elle avait déjà ça en elle en étant joueuse.

"Il y a encore des choses à améliorer dans le foot féminin"

Selon vous, le football féminin français évolue-t-il dans le bon sens avec les aménagements qui sont opérés par la FFF ?

Il y a une bonne initiative qui est prise par la Fédération avec la Ligue professionnelle, et Jean-Michel Aulas (vice-président de la FFF) qui s’investit énormément à ce sujet. Je pense que l’on va vers du mieux, mais il est certain qu’il y a encore énormément de choses à améliorer dans le foot féminin français pour arriver à être meilleur et totalement professionnel. Les infrastructures aussi doivent être bonifiées, ce qui apportera une qualité de jeu et permettra aux joueuses d'évoluer dans des environnements et sur des pelouses qui répondent aux exigences du haut niveau.

Que pensez-vous du nouveau format de la D1, auquel on a ajouté une phase finale ?

C’est bien pour le public, les supporteurs, que les play-offs voient le jour. Cela rend la compétition plus attractive car on sait maintenant qu’être dans les quatre premières permet de jouer ces phases finales.

"C'est surtout sur le championnat qu’il va falloir évoluer"

Où classeriez-vous le football féminin français par rapport à ses concurrents ?

Concernant l’équipe nationale, je pense que nous sommes dans les meilleures, le classement FIFA le démontre (la France est 3e, derrière l’Espagne et les États-Unis, NDLR). Dans les prestations, la qualité du jeu et des joueuses, nous avons un groupe talentueux.

Nos clubs phares sont toujours présents en Ligue des champions et performent assez souvent, à l’image de l’Olympique lyonnais qui a remporté à de nombreuses reprises la compétition (huit) et se trouve régulièrement dans le dernier carré. Le Paris Saint-Germain aussi arrive à s’en sortir, mais c’est surtout sur le championnat qu’il va falloir évoluer pour faire en sorte que le niveau soit plus homogène avec plus de professionnalisme.

L’OL a remporté à dix reprises la Coupe de France, qui est diffusée sur beIN SPORTS, dont six fois avec vous. Après tant de succès, ce trophée a-t-il toujours une saveur particulière ?

Vous savez, lorsqu’on entame une compétition, même si on a gagné la Ligue des champions, le championnat et la Coupe de France plusieurs fois, c’est toujours pour s’imposer. Tous les trophées ont la même saveur et l’objectif reste le même, l’emporter.