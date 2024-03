Bientôt les 400 matchs avec l'OL pour Eugénie Le Sommer

Mardi face à Benfica, Eugénie Le Sommer pourrait atteindre le cap des 400 matchs avec l'OL toutes compétitions confondues. Seule Wendie Renard fait mieux.

Titulaire face à Fleury vendredi, Eugénie Le Sommer a joué seulement 45 minutes lors de cette rencontre gagnée par les Fenottes (4-0). Avec cette nouvelle affiche à son actif, elle compte désormais 399 matchs sous les couleurs de l'OL. La barre des 400, l'attaquante devrait l'atteindre mardi lors du quart de finale aller de Ligue des champions contre Benfica (21 heures).

Arrivée à l'Olympique lyonnais en 2010, la joueuse de 34 ans est de toutes les campagnes depuis, hormis en 2021 lorsqu'elle passa une saison aux États-Unis, à l'OL Reign. Cadre histoire des championnes de France en titre, elle figure bien évidemment parmi les footballeuses les plus capées du club. Seule Wendie Renard a disputé plus de parties avec les Rhodaniennes (469).

Meilleure buteuse de l'histoire de l'OL

Légende de cette formation, Le Sommer possède un palmarès impressionnant, ayant remporté à huit reprises la Ligue des champions, douze fois championnats de France ou encore soulevé deux fois la Coupe de France. L'avant-centre est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de l'OL, avec 302 réalisations au total. Elle n'a pas trouvé le chemin des filets au mois de mars, mais elle compte toujours parmi les plus prolifiques réalisatrices de D1 sur l'exercice en cours (9 buts).

Alors qu'elle arrive en fin de contrat en juin prochain, elle nous avait confié son envie de poursuivre sa carrière au-delà de 2024, possiblement dans le Rhône. "Je me sens bien ici, donc pourquoi pas continuer, on verra avec le club. Aujourd’hui, mon objectif est de continuer à jouer, car beaucoup m’ont posé cette question, a-t-elle affirmé. À partir du moment où je me sens bien, il n’y a pas de raison que j’arrête." Du côté de la propriétaire, Michele Kang, on a aussi envie de prolonger l'aventure, comme avec Griedge Mbock, Ada Hegerberg et Delphine Cascarino.