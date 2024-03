L'arbitrage français, qui traverse une importante crise gouvernementale, pourrait perdre ses deux dirigeants en quelques jours. Dans une lettre ouverte, 17 clubs de Ligue 1, dont l'OL, demandent la démission du directeur de l'arbitrage de la FFF, Antony Gautier.

C'est un épisode de plus à ranger dans la case des affaires qui secouent la Ligue 1 cette saison. Sous l'œil du cyclone en raison des nombreuses polémiques émaillant régulièrement les rencontres, l'arbitrage français traverse une crise importante. Voilà une dizaine de jours, Stéphane Lannoy, qui était en charge du secteur professionnel, a été licencié. Mais un deuxième dirigeant est dans le viseur des formations de l'élite, à savoir Antony Gautier, en poste depuis une petite année.

Dans une lettre ouverte, 17 des 18 clubs du championnat de France ont fait part de leur souhait de voir le directeur de l'arbitrage de la Fédération française de football démissionner. L'Olympique lyonnais fait partie des signataires selon nos informations, au contraire de Strasbourg, qui du fait de la présence de Marc Keller au comité exécutif de la FFF au même moment, n'a pas voté pour lors de la réunion.

Une confiance "rompue" entre la L1 et Antony Gautier

Dans ce document partagé par L'Equipe, le collège de Ligue 1 affirme que le "dialogue et la confiance sont définitivement rompus" avec Antony Gautier. "L'exigence quotidienne demandée au sein des clubs doit être partagée par le troisième protagoniste de la rencontre : l'arbitrage et ses acteurs, sur qui reposent une part prépondérante dans la qualité et le résultat d'un match."

Rappelant qu'ils participent au budget dédié aux officiels, les dirigeants demandent en outre la diffusion "de l'audit menée par Madame Dominique Laurent et transmis au Comex de la FFF, ainsi que les mesures proposées qui pourront servir de base de réflexion, de discussion et d'évolution entre toutes les parties concernées et notamment une réorganisation et une redéfinition du rôle très ambigu de la Commission fédérale des arbitres (CFA)."

Aulas critique l'attitude des clubs

Ce rapport évoqué par les patrons des équipes de Première Division vise principalement à casser l'entre-soi dans ce milieu, un phénomène reproché à la CFA et dénoncé par une grande majorité des clubs et certains anciens arbitres. Vice-président de la Fédération, Jean-Michel Aulas a très rapidement réagi, critiquant l'attitude des membres de la L1. "Cette polémique envers la DTA n'est pas justifiée : le principe régalien de l'arbitrage n'admet pas l'ingérence des clubs pros dans les choix de la DTA, a affirmé l'ancien dirigeant de l'OL. La remise en cause d'Antony Gautier n'est pas juste et c'est une vile réaction au départ de celui qu'ils avaient adoubé ! (Stéphane Lannoy)"

Président de l'institution française régissant le football amateur, Philippe Diallo a lui conforté Antony Gautier dans ses fonctions, tout en rappelant la nécessité selon lui de "l'indépendance de l'arbitrage".