Ligue 1 : le PSG chipe un nouveau record à l'OL

En route vers un nouveau titre de champion de France, le PSG a pris un autre record à l'OL, celui de l'invincibilité à l'extérieur.

Ténor de Ligue 1 lors des années 2000, l'OL a depuis cédé à sa place à un autre mastodonte. Depuis l'arrivée des propriétaires qataris en 2011, le PSG remporte régulièrement les compétitions françaises, régnant sans partage ou presque sur l'Hexagone, avec quelques titres laissés en route néanmoins. Le club parisien s'empare également des meilleures performances dans plusieurs domaines. Mercredi, un record détenu par l'Olympique lyonnais est d'ailleurs tombé.

Une statistique datant de 2005-2006

Vainqueurs 4 à 1 à Lorient, les Franciliens ont non seulement fait un pas énorme vers le sacre en championnat, mais ils ont en plus engrangé un 22e matchs consécutif sans défaite à l'extérieur. Il s'agit du total le plus important jamais réalisé en France. La formation rhodanienne s'était arrêtée à 21 entre mars 2005 et avril 2006, comme le précise la plateforme spécialisée Opta Jean. Le dernier revers des demi-finalistes de la Ligue des champions loin de leurs bases remonte au 11 février 2023 à Monaco (3-1).

Un exploit reste néanmoins encore entre les mains de l'OL, celle du plus grand nombre de titres de L1 d'affilée. Avec les sept championnats remportés de 2002 à 2008, il a encore de la marge. Actuellement, le PSG en est à deux avec 2022 et 2023, et il devrait en conquérir un troisième en 2024, possiblement dès ce week-end. On reste encore loin de la belle série lyonnaise.