L’OL ouvert à une chaîne 100% Ligue 1 ?

Samedi, les clubs de Ligue 1 se sont réunis pour discuter des droits TV et notamment des offres de DAZN et Discovery. Aucun accord n’a été trouvé alors que certains comme l’OL seraient pour la chaîne 100% Ligue soumise par la LFP.

Les jours passent, les semaines également et la Ligue 1 n’a toujours pas de diffuseur. À la vue de la tournure des discussions, cela ne devrait pas être encore le cas dans les prochains jours et c’est forcément problématique. Vendredi, le conseil d’administration de la LFP s’est réuni pour décrypter les offres venues de DAZN et Discovery. Aucun vote n’a eu lieu et samedi, la Ligue de Football Professionnel (LFP) a réuni un collège Ligue 1 dédié aux droits télévisés. Cela a permis de présenter aux clubs dont l'OL, les contours de sa chaîne 100% Ligue 1 avec la Warner Bros Discovery.

Le PSG rejette cette idée

Aucun accord n'a été trouvé par les patrons des clubs de Ligue 1 tandis que beIN Sport, attendu comme le sauveur par Vincent Labrune, n’a fait aucune offre. Présent, Nasser Al-Khelaïfi a notamment exprimé son rejet d’une chaîne 100% Ligue 1, ce qui ne semble pas être la position de tous les clubs de l’élite d’après RMC Sport. Par la voix de Laurent Prud’homme, l’OL ferait partie des formations ouvertes à l’idée, au même titre que Joseph Oughourlian pour Lens. Un nouveau collège Ligue 1 devrait se tenir dans les prochains jours.