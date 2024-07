Parmi les révélations de l’Euro 2024, Georges Mikautadze ne manque pas de prétendants. Malgré l’intérêt de l’OL, l’attaquant se dirige vers Monaco.

Avec le but de Cody Gakpo samedi avec les Pays-Bas, il n’est plus l’un des co-meilleurs buteurs de l’Euro 2024. Avec trois réalisations, Georges Mikautadze ne recevra pas cet honneur, mais l’attaquant, tout comme la Géorgie, a plus que réussi son tournoi. Personne ne l’attendait vraiment à ce niveau et il a montré qu’il pouvait répondre présent ailleurs qu’en Ligue 1. Pourtant, malgré les récents intérêts venus des quatre coins de l’Europe, l’avenir du Messin restera bien dans le championnat de France. S’il n’avait pas fait le choix du club, il avait assuré que ce serait en Ligue 1.

Monaco optimiste pour le Géorgien

L’OL a un moment tenu la corde, mais la volonté d’Alexandre Lacazette de poursuivre dans son club formateur a finalement refroidi la piste menant à Mikautadze. L’ancien de l’OL Académie devrait selon toute vraisemblance s’engager avec l’AS Monaco. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Thiago Scuro, directeur général du club de la Principauté. "On parle avec Mikautadze et on espère parvenir à un accord aussi vite que possible. Je peux dire que, oui, d’après ce que je ressens, il y a un bon feeling, en particulier entre Monaco et le joueur." L’ASM serait disposé à offrir 20 millions d’euros au FC Metz pour attirer l’international géorgien.