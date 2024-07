OL Académie : Pedro Vanga a mis les voiles

En fin de contrat aspirant, Emerson Pedro Vanga n’est plus un joueur de l’OL. Le jeune joueur offensif n’a pas signé de contrat stagiaire.

Depuis plusieurs semaines, les annonces de contrats stagiaires fleurissent au sein de l’OL Académie. Avec la fin de plusieurs contrats aspirants, nombreux ont été les joueurs de la génération 2006 à signer un nouveau bail de deux saisons avec leur club formateur. On pense notamment à Erawan Garnier, Imdad Charifou, Oliver Mvouama et dernièrement Bryan Meyo. Dans cette génération, un nom avait pourtant les faveurs des suiveurs du centre de formation ces dernières années : Emerson Pedro Vanga. Malgré des prestations irrégulières et des pépins physiques ces derniers mois, le joueur offensif était considéré comme l’un des talents prometteurs de l’Académie. Cependant, aucune trace ni annonce d’un contrat stagiaire.

Une offre de contrat repoussée

Et pour cause. Celui qui a fêté ses 18 ans en février dernier n’est plus un joueur de l’OL, si l’on en croit le compte X (ancien Twitter) toujours bien informé sur l'Académie Borgia_OL_Acad. S’il s’est bien vu proposer une prolongation sous la forme d’un contrat stagiaire, comme ses coéquipiers, Emerson Pedro Vanga aurait repoussé l’offre et se retrouverait donc libre comme l’air. La saison dernière, Pape Fuhrer avait également quitté l’OL libre à l’issue de son contrat aspirant avant de finalement faire marche arrière et de revenir entre Rhône et Saône à la fin août 2023.