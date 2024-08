Aulas (ex-OL) soutient de poids pour le GOAL FC ?

Ayant vu sa demande de réintégration en National refusée, le GOAL FC, de notre consultant Nicolas Puydebois, va saisir le Comex de la FFF pour obtenir gain de cause.

Quel avenir pour le GOAL FC et notre consultant Nicolas Puydebois ? À l’heure actuelle, le club lyonnais est en pleine préparation du match contre Marignane en National 2, faute de mieux. Car ce n’est très clairement pas l’objectif visé par la formation de l’ouest lyonnais. Ayant fini quatorzième de National la saison dernière, le GOAL FC n’avait pas réussi à décrocher son maintien dans le troisième échelon du football français. Mais avec plusieurs dossiers financiers et sportifs bancals, les coéquipiers d’Enzo Reale avaient bon espoir de conserver leur place en National.

Face à la situation des Girondins de Bordeaux et leur relégation en N2 après plusieurs passages devant la DNCG, tous les voyants étaient au vert. Mais c’est la douche froide depuis quelques heures à Chasselay. La demande de réintégration a reçu une réponse négative et c’est un championnat de National à 17 et non 18 équipes qui se profile. Circonspects face à cette décision, les joueurs du GOAL FC ont rédigé une lettre ouverte, faisant part de leur indignation.

En coulisses, le GOAL FC ne compte pas rester les bras croisés malgré l’urgence de la situation et des championnats qui vont reprendre dans deux jours. Mardi, Jocelyn Fontanel, président du GOAL, a choisi de saisir le Comex de la FFF pour valider ce retour en National 1. Avec Jean-Michel Aulas, ancien président de l’OL et qui connait bien le club, ou encore Pascal Parent, président de la Ligue AuRa, au sein de l’entité, le GOAL FC espère trouver une oreille pour l’entendre.

Mais il y a clairement urgence et rien ne dit que tout rentrera dans l’ordre. Les Girondins de Bordeaux ont eux saisi le CNOSF afin d’invalider leur rétrogradation en N2 et ainsi évoluer en National. Comme chaque saison, le football français ne sort pas grandi de ces étés à rallonge avec des décisions sportives et financières toujours plus tardives.