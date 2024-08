Malgré un départ en janvier 2023, Tetê reste le deuxième meilleur buteur lyonnais en Ligue 1 depuis le retour d'Alexandre Lacazette à l'OL. Une statistique qui montre la faiblesse offensive de l'équipe depuis quelque temps.

Un début de saison marqué par le manque de créativité et d’efficacité offensive. Avec aucun but inscrit lors des deux premières journées, l’OL n’y arrive pas. La formation lyonnaise n'avance plus depuis quelque temps, à en croire les statistiques. Depuis janvier 2023, les attaquants s'enchaînent mais la mayonnaise ne prend pas. Aucun n'arrive à dépasser la barre terrible des six buts inscrits par Tetê en Ligue 1, hormis Lacazette. C’était lors de la première partie de saison 2022-2023 que le Brésilien avait réalisé cette performance avant de s’en aller en Premier League, du côté de Leicester. Le gaucher est ensuite passé par Galatasaray pour finalement poser ses valises au Panathinaïkos. Une bien triste statistique qui démontre un problème plus général depuis un certain moment.

Un problème offensif qui ne date pas d’hier

Le dernier match contre Monaco (défaite 0-2) l’a montré, l’OL n’a pas d’armes de qualité pour attaquer. Avec un tir tenté, les hommes de Pierre Sage n'avaient jamais fait aussi peu depuis 2006 d'après Opta. Depuis maintenant un an et demi, aucun buteur ne s’est démarqué. Alexandre Lacazette a porté à lui seul l’équipe sur le plan offensif. La saison passée, le "Général" avait inscrit près de 40% des buts de son équipe en Ligue 1 (19 buts sur 49).

Dans un championnat sans le vice-champion olympique, Tetê mène le classement avec six réalisations, suivi de Cherki, Caqueret et de Barcola avec cinq buts en Ligue 1. Pour rappel, le dernier match disputé par l'ailier brésilien remonte au 14 janvier 2023... Les récents recrutements devaient soulager Lacazette du poids trop grand qu’il occupait dans le groupe.

Vraisemblablement, Saïd Benrahma ou encore Ernest Nuamah n’ont pas encore les épaules assez larges pour endosser ce rôle. Georges Mikautadze y parviendra-t-il ? Pourtant, l’OL a déjà connu un âge d’or offensif en 2017-2018. Qu'elle semble loin cette époque où quatre joueurs avaient dépassé la barre des dix buts ou plus en Ligue 1 avec Mariano Diaz (18), Bertrand Traoré (13), Nabil Fekir (18) et Memphis Depay (19).