Mercato : Lomami (OL) n’a pas validé l’essai à Rodez

Mis à l’essai à Rodez début août, Irvyn Lomami ne semble pas avoir convaincu les dirigeants de l’Aveyron. De retour à l’OL, le défenseur a disputé les 90 minutes du match de la réserve contre Thonon, samedi.

Il n’y a pas que dans le groupe professionnel que la fin du mercato doit permettre à certains de trouver une porte de sortie. Au sein du groupe Pro 2 et donc de la réserve, cette dernière ligne peut s’avérer décisive et donc changer encore un peu le visage du groupe de Gueïda Fofana. Dans les prochaines heures, l’entraîneur lyonnais va pouvoir compter sur le renfort de Pierre-Antoine Dorival en provenance du Dakar Sacré-Cœur. Mais pourra-t-il continuer à s’appuyer sur Irvyn Lomami et Florent Sanchez par exemple ? Les deux joueurs ont participé à la première journée de National 3 samedi avec 90 minutes pour le défenseur et 70 pour le milieu de terrain, placé dans le loft du groupe professionnel.

Encore un an de contrat

Dans les faits, ils n’ont pas vocation à rester une année de plus à l’OL, les deux étant en fin de contrat en juin 2025. Sanchez pensait avoir trouvé une porte de sortie avec Troyes, mais un imbroglio administratif a mis un terme à la piste. Pour Lomami, qui avait disputé des matchs de préparation, la situation est à peu près similaire. Au début du mois d’août, le défenseur de 20 ans avait été autorisé à se rendre à Rodez pour y effectuer un essai. Il avait alors disputé un amical contre Clermont et on pouvait s’attendre à ce que le club de l’Aveyron le signe pour compenser le départ de Lucas Buades. Néanmoins, le test ne s’est pas avéré concluant, Rodez ayant repris le chemin de la Ligue 2 sans le piston droit.