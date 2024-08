Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" était de retour à partir de 19h. Au programme, retour sur la défaite de l'OL contre Monaco, Sage déjà fragilisé ou non et la fin du mercato.

L'heure d'émission va-t-elle être suffisante pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" ? Pour sa rentrée la semaine dernière, votre émission avait largement dépassé sa limite et ce n'est pas ce qu'il se passe autour de l'OL qui a rendu l'actualité plus calme depuis. Ce lundi, à partir de 19h, il risque d'y avoir encore pas mal de débats entre les consultants de TKYDG suite à la défaite lyonnaise contre Monaco (0-2). Les attitudes des joueurs en ont surpris plus d'un avec une passivité criante mais aussi un manque de révolte aussi bien sur le premier que le deuxième but monégasque.

Les joueurs sont certes pointés du doigt mais cette nouvelle défaite est aussi mis sur le dos de Pierre Sage. Après l'état de grâce, l'entraîneur lyonnais est en train de voir l'autre facette de son métier. Est-il le seul responsable ou le mercato joue-t-il également un rôle ?

