OL - Mercato : Lomami à l’essai à Rodez

Prêté à Laval la saison dernière, Irvyn Lomami ne devrait pas rester à l’OL pour le prochain exercice. À la recherche d’un nouveau challenge, le latéral effectue actuellement un essai à Rodez.

Il fait partie de ces joueurs qui ont signé un contrat professionnel, mais dont l’avenir en équipe première est bouché. Ayant signé pro à l’été 2022, Irvyn Lomami avait été prêté un an plus tard au Stade Lavallois pour une saison. Malheureusement, l’expérience n’a pas été couronnée de succès avec seulement deux matchs avec l’équipe première et six en réserve. Revenu cet été à l’OL, le prêt n’étant pas accompagné d’une option d’achat, le latéral n’a pas vocation à faire de vieux os à Décines.

Rodez à la recherche d'un piston

Il pourrait bien retourner avec la réserve de Gueïda Fofana mais avec plus qu’un an de contrat, l’objectif est de trouver un nouveau challenge. En ce sens, l’entourage du joueur de 20 ans a cherché des portes de sortie et l’une d’elles se trouve en Aveyron. Vendredi, Lomami a en effet été testé par Rodez lors d’un amical contre Clermont (victoire 4-1). Le pensionnaire de Ligue 2 est à la recherche d’un piston droit suite au départ de Lucas Buades. Entre Irvyn Lomami et le RAF, un mariage de raison peut-il se décider ?