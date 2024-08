OL - Mercato : Friio estime que "tout est possible jusqu’à 23h"

Présent à Monaco ce vendredi pour le tirage au sort de la Ligue Europa, David Friio a concédé que des mouvements sont attendus à l’OL d’ici à 23h.

Les supporters de l’OL vont pouvoir regoûter aux soirées européennes, que ce soit au Parc OL ou à travers l’Europe. Et ils seront plutôt bien servis, avec notamment les ambiances surchauffées de Glasgow et d’Istanbul. Mais avec quelle équipe se présentera l’OL pour ces rendez-vous européens ? C’est la grande question puisque le mercato est dans sa dernière ligne droite avec une clôture annoncée à 23h ce vendredi. Présent à Monaco pour le tirage au sort, David Friio ne s’est pas montré très loquace au micro de Canal Plus estimant qu’il "risque d’y avoir quelques changements dans ces dernières heures. J’y retourne de ce pas d’ailleurs."

Zaha, unique arrivée ?

Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, l’OL est encore loin d’avoir atteint tous ses objectifs. Wilfried Zaha est arrivé à Lyon et doit signer dans les prochaines heures avec la formation lyonnaise. Est-ce que l’Ivoirien sera l’unique recrue de cette fin de mercato ? Le directeur sportif estime que "tout est possible jusqu’à 23h" que ce soit pour de nouveaux renforts ou des départs. Rien de bien nouveau sous le soleil lyonnais donc.