Avant de recevoir l'OL, Reims jouera un match amical

Luka Elsner, entraîneur de Reims (Photo by LOIC VENANCE / AFP)

Reims recevra l'OL le samedi 23 novembre. Avant ce match de Ligue 1, les Rémois disputeront une rencontre amicale mercredi.

C'est une chose devenue de plus en plus rare. Si les entraîneurs s'accordent sur le fait que la récupération est primordiale afin d'atteindre leurs objectifs, ils utilisent généralement les trêves internationales pour cela. Ainsi, l'Olympique lyonnais a mis au frigo ses joueurs non retenus pendant trois jours, jusqu'à jeudi. Reims, de son côté, a pris un autre parti. Les hommes de Luka Elsner joueront une affiche amicale.

Trois jours de repos en fin de semaine

Le mercredi 13 novembre, les Champenois affronteront l'Olympique Charleroi, une formation belge, à 15 heures. Le matin, ils auront pris part à un entraînement. Les Rémois ont d'ailleurs repris les séances ce mardi, et continueront jusqu'à jeudi, avant d'être mis au repos jusqu'à dimanche prochain, soit durant trois jours.

Avant la coupure de deux semaines, les coéquipiers de Teddy Teuma ont retrouvé le chemin du succès en dominant largement Le Havre (0-3) dimanche. Un bon résultat venant inverser la dynamique, puisqu'ils restaient sur trois revers de suite en Ligue 1 avant cela. Ils ont successivement été battus par Toulouse (1-0), Brest (1-2) et Auxerre (2-1). Actuellement 7es, ils n'ont qu'un point de retard sur les Rhodaniens, leurs futurs adversaires. Reims recevra l'OL le samedi 23 novembre à 21 heures, pour le compte de la 12e journées.