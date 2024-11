OL : retour à l'entraînement jeudi pour les joueurs non appelés

Maxence Caqueret et Corentin Tolisso à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Un peu de repos après le succès dans le derby. Les joueurs non retenus par leur sélection reprendront le chemin de l'entraînement jeudi.

Une dernière pour cette année 2024. La trêve internationale du mois de novembre est la dernière avant plusieurs mois. Elle a débuté ce lundi, avec pour l'OL, le forfait de Malick Fofana. L'ailier restera donc à Lyon pour soigner son mollet, au contraire de treize de ses partenaires appelés en sélection. Pour les autres, ils ont rendez-vous jeudi à la reprise de l'entraînement.

Pierre Sage et son staff ont accordé trois jours de repos au groupe, qui sera un peu moins large le 14 novembre qu'habituellement. La victoire dans le derby face à Saint-Etienne (1-0) a permis à l'effectif de s'octroyer un long week-end avec le sentiment du devoir accompli.

L'OL 5e au premier tiers du championnat

Actuellement cinquième de Ligue 1, l'Olympique lyonnais a disputé six rencontres depuis la précédente coupure internationale en octobre. Son bilan est de deux succès (dont Le Havre) pour un revers (contre Besiktas en Ligue Europa), ainsi que trois matchs nuls (face à Auxerre, Lille et Hoffenheim).

Jusqu'à la future trêve hivernale, les Rhodaniens joueront sept parties de plus : Reims (23/11), Qarabag (28/11), Nice (1er décembre), Angers (07/11), Francfort (12/12), Paris Saint-Germain (15/12) et le 32e de finale de Coupe de France une semaine plus tard.