OL - ASSE (1-0) : les Lyonnais prennent de la marge sur leur voisin

Alexandre Lacazette fête son but dans le derby OL – ASSE (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

La victoire de dimanche contre l'ASSE est la 47e de l'OL dans le derby. De quoi prendre un peu ses distances avec Saint-Etienne.

Lundi matin, et même encore pendant de longues semaines jusqu'au prochain derby en avril, les Lyonnais ont le droit de chambrer à la machine à café ou lors des repas de famille. C'est ainsi lorsqu'on remporte le toujours très attendu duel entre l'OL et l'ASSE. Grâce à un but d'Alexandre Lacazette, et à des parades de Lucas Perri, le club du Rhône a battu pour la 47e fois de son histoire son voisin stéphanois, le tout d'une chaude ambiance.

En 125 confrontations, cela nous donne un ratio de 37,6% de victoires. Le bilan est d'ailleurs à l'avantage de l'Olympique lyonnais, puisque Saint-Etienne compte trois succès de moins (44). Il a donc creusé encore un peu plus l'écart qui le sépare de son rival dans ce domaine. Les matchs nuls représentent eux 27,2% des résultats (34).

Six matchs sans défaite pour l'OL

Les coéquipiers de Corentin Tolisso ont également étiré leur série d'invincibilité face aux Verts. Cela fait désormais six rencontres sans défaite contre les Foréziens (cinq victoires et un nul), et si l'on remonte un peu plus loin, le revers de 2019 est le seul sur une période de onze matchs (pour huit succès et deux nuls). Une tendance clairement à l'avantage des septuples champions de France (2002-2008) qui ne se démord pas sur les dernières années.