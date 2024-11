OL Féminin : Sara Dabrïtz a fait le voyage à Rome

L'OL affronteront mercredi soir l'AS Roma en Ligue des champions. Blessée ces derniers jours, Sara Däbritz a fait le déplacement avec le groupe.

Sera-t-elle dans le groupe pour affronter l'AS Rome mercredi à 21 heures ? On en saura plus à l'issue de la conférence de presse de Joe Montemurro ce mardi à partir de 18h40. En attendant, on a pu voir sur les images du club que Sara Däbritz avaient fait le voyage avec ses coéquipières en Italie.

Deux matchs manqués

Une bonne nouvelle pour la milieu de terrain allemande, blessée depuis la précédente trêve internationale fin octobre, durant laquelle elle avait dû écourter son séjour en sélection. Ce pépin physique lui a fait manquer deux rencontres de championnat, dont le choc contre le Paris Saint-Germain le 3 novembre dernier (1-0).

A priori, elle est donc potentiellement apte à disputer au moins une partie de la rencontre face aux Romaines. Un match qui comptera pour la troisième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Ce retour est une bonne nouvelle pour l'OL féminin, dans une période rythmée où les rencontres vont s'enchaîner jusqu'à la fin de l'année.