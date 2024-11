AS Rome - OL féminin : Eugénie Le Sommer également de retour

Eugénie Le Sommer qui célèbre son but lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

L'infirmerie se vide petit à petit du côté de l'OL. Comme Sara Däbritz, Eugénie Le Sommer est de retour pour le match face à l'AS Rome.

Le groupe n'est pas encore au complet, mais il a récupéré deux éléments avant d'affronter l'AS Rome ce mercredi à 21 heures. L'OL féminin a voyagé mardi en direction de l'Italie, et il a retrouvé pour l'occasion Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer. Blessées depuis la précédente trêve internationale, les deux joueuses auront donc raté deux rencontres de championnat avant de revenir pour la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Renard et Horan reviennent

Par rapport à l'effectif qui a largement balayé Guingamp vendredi (8-0), Joe Montemurro compte également sur la présence de Wendie Renard et Lindsey Horan, laissées au repos en Première Ligue en vue de ce choc. Elles sont 23 au total à avoir pris la direction de la capitale italienne, mais pas de Selma Bacha ni d'Ada Hegerberg, restées à Lyon. La défenseure a repris récemment les séances sur le terrain, mais nous n'en savons pas plus sur l'absence de l'avant-centre, et l'entraîneur rhodanien ne s'est pas épanché sur le sujet en conférence de presse.

Les jeunes Kysha Sylla, Maeline Mendy et Liana Joseph restent avec les plus grandes après avoir pris part à l'affiche face aux Guingampaises. Quant à Laura Benkarth et Inès Benyahia, elles poursuivent leurs soins avant d'espérer reprendre la compétition.

Le groupe de l'OL contre l'AS Rome : Ammar, Belhadj, Endler - Carpenter, Gilles, Huerta, Renard, Sylla, Sombath, Svava - Däbritz, Damaris, Dumornay, Horan, Mendy, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Joseph, Le Sommer