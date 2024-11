AS Roma - OL : les Fenottes visent la tête du groupe

L'OL se rend chez l'AS Roma ce mercredi à 21 heures en Ligue des champions. L'occasion pour les Fenottes de faire un pas vers la qualification.

Jusqu'ici, tout roule pour l'OL féminin. En tête du championnat, il a battu le Paris Saint-Germain, son principal rival, voilà dix jours, et a déroulé à Guingamp vendredi (0-8) tout en laissant quelques cadres se reposer. Ce mercredi, c'est l'AS Roma qui se présente face aux Fenottes, pour la troisième journée de Ligue des champions (21 heures, sur DAZN).

Avant ce rendez-vous qui pourrait départager les deux clubs actuellement en tête de la poule A (six points chacun), la confiance ne quitte pas les rangs lyonnais. Une force qui servira aux joueuses de Joe Montemurro au moment de défier les Romaines. "Il a y des jours favorables lors desquels tout rentre, mais certains seront moins à notre avantage. Il est surtout important de comprendre comment on est parvenu à marquer, c'est le principal", a prophétisé l'entraîneur australien.

Montemurro connaît bien la Roma

A l'occasion de ce déplacement en Italie, ce dernier retrouvera un adversaire qu'il connaît bien, pour l'avoir déjà rencontré lorsqu'il dirigeait la Juventus entre 2021 et 2024. "La Roma est une équipe bien construite, a-t-il jugé. Elle vient de remporter son championnat deux fois d'affilié, et elle continue à lutter sur le plan national et européen. Elle est en pleine croissance grâce à de bons investissements et à de belles performances."

Actuellement troisièmes de Serie A, les Italiennes ont eu un peu de mal à démarrer, avant d'enclencher la machine de fort belle manière. Elles restent sur cinq succès consécutifs, et ont dominé Wolfsburg (1-0) et en Galatasaray pour entamer la coupe d'Europe (1-6). Ce sont même elles qui sont pour l'instant premières du groupe à la différence de buts.

Retour de Däbritz et Le Sommer

L'OL est prévenu, d'autant qu'il doit combiner avec un programme chargé sur les jours à venir. Heureusement, il voit revenir Sara Däbritz et Eugénie Le Sommer. En revanche, Selma Bacha et Ada Hegerberg manquent toujours à l'appel. "On sait que du fait de notre calendrier, on a peu de temps pour se préparer, ce qui rend la partie difficile, a relevé Joe Montemurro. Mais on a l'habitude désormais et on fait en sorte que les joueuses aient les informations les plus importantes. On se concentre sur nous avant tout, sur notre manière de jouer."