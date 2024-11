OL, Cherki, Sage… TKYDG en direct

Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour. Au programme, le nul de l'OL à Reims, ces entames de mi-temps ratées et le show Cherki.

Après une dernière émission axée sur la finance, "Tant qu’il y aura des Gones" retrouvera son terrain de jeu favori ce lundi : celui du rectangle vert et de l’analyse des prestations de l’OL. Après une trêve internationale, les joueurs de Pierre Sage ont retrouvé la Ligue 1 avec un déplacement à Reims et un résultat qui n’a pas été celui escompté. Notamment après le visage séduisant proposé pendant 45 minutes en Champagne. Seulement, un retour des vestiaires chaotique a eu raison d’une victoire à l’extérieur et l’équipe de TKYDG va revenir à partir de 19h sur ces entames ratées, qui se multiplient.

La suite de l’émission avec Nicolas Puydebois et Enzo Reale comme consultants aura une note très certainement plus positive avec le décryptage du match de Rayan Cherki mais aussi les perspectives d’avenir sportives. Sur le papier, elles semblent plutôt sur la bonne voie mais avec les sanctions de la DNCG et une situation économique incertaine, le sportif semble plus que jamais dépendant des deux prochains mois…

Comme vous en avez l'habitude désormais, votre émission est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures