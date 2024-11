Des entames qui questionnent... Cherki, le baromètre de l’OL ?

Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" a débriefé le nul de l'OL à Reims. Nos consultants ont regretté les points perdus mais ne tirent pas la sonnette d'alarme pour autant.

Samedi, l’OL a encore perdu deux points à Reims et c'est clairement le message qui a été envoyé par Alexandre Lacazette. Cela a aussi été celui de nos consultants ce lundi soir dans "Tant qu'il y aura des Gones". Deux jours après le nul à Reims, Nicolas Puydebois et Enzo Reale n'étaient pas colère mais presque après ce nul (1-1) en Champagne. Tous d'eux ont salué le premier acte presque parfait de l’OL, tout en pointant du doigt cette inefficacité chronique… Seulement, ils n'ont pas manqué de fustiger l'attitude des Lyonnais au retour des vestiaires. Une attitude qu'ils estiment être à cause d'un manque de concentration.

Mais pas de péril dans la demeure néanmoins. Il y a certes des points perdus en route, mais nos deux consultants estiment que l'OL est revenu de tellement loin qu'on peut se satisfaire du visage lyonnais depuis des semaines. Mais il faut rester exigeant malgré tout car la formation lyonnaise a montré qu'elle pouvait être fort séduisante et que ces lacunes pouvaient être effacées au fur et à mesure des matchs. L'heure est à la patience et au travail de Pierre Sage et son staff.