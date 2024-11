Bastien Dechepy arbitrera OL - Nice

Trois jours après un voyage en Azerbaïdjan, l’OL recevra l’OGC Nice à Décines (17h). La rencontre du dimanche 1er décembre sera arbitrée par Bastien Dechepy.

Ce mardi, l’OL va entamer son long périple. Après une séance collective avant tout basée sur la récupération lundi après-midi, les joueurs lyonnais vont mettre le cap vers l’Azerbaïdjan ce mardi pour préparer le match de Ligue Europa contre Qarabag. Avec le long voyage et le décalage horaire, le choix a été fait de limiter au maximum la fatigue des corps et c’est donc deux jours avant que Pierre Sage et son groupe vont débarquer à Bakou. Un premier rendez-vous avant un second qui interviendra seulement 48h après ce retour du pays bordant la mer Noire. En effet, malgré les demandes du club, la réception de Nice n’a pas été décalée et se jouera bien le dimanche 1er décembre à 17h.

Déjà au sifflet lors du nul à Lens

Deux matchs rapprochés qui devraient logiquement entraîner un turnover de la part de Sage. En attendant, l’arbitre de cette rencontre a été dévoilé. Il s’agira de Bastien Dechepy qui a déjà croisé la route des Lyonnais courant septembre. Le Picard avait été au sifflet lors du déplacement de l’OL à Lens. Il avait également donné le coup d'envoi de la rencontre aller de la saison dernière entre les Aiglons et les coéquipiers de Duje Caleta-Car (0-0). Dimanche après-midi, Dechepy aura comme assistants Julien Haulbert et Mehdi Rahmouni. Jérome Brisard sera lui chargé de la VAR avec Ludovic Zmyslony. Olivier Thual sera lui le quatrième arbitre.