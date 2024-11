Dans l’attente de la programmation définitive de la FFF, le PSG a annoncé que l’OL poserait ses valises au Parc des Princes le samedi 18 janvier à 21h.

Le match retour sera-t-il un peu plus serré que le match aller ? Il n’y avait eu que 1-0 en faveur de l’OL début octobre mais les Fenottes avaient dominé de la tête et des épaules le PSG pendant 90 minutes. Il avait juste manqué un peu plus d’efficacité pour ne pas voir Tabitha Chawinga être l’unique buteuse de cette rencontre. L’attaquante malawite sera de retour au Parc des Princes à la mi-janvier. La FFF n’a pas encore communiqué officiellement sur la programmation de la 13e journée de Première Ligue mais le club parisien a devancé la Fédération lundi soir.

Un horaire contraignant pour le public ?

En effet, le PSG a annoncé que le choc du championnat se tiendrait le samedi 18 janvier à 21h avec l'ouverture de la billetterie. Sans surprise, cette rencontre sera diffusée sur Canal Plus Foot et devrait attirer du monde au Parc des Princes. Malgré un horaire tardif et un mois de janvier qui pourrait s'annoncer assez rugueux, un match programmé le samedi doit permettre d'attirer un peu plus de public. Même si le Parc répond souvent présent pour ces PSG - OL.