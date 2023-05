OL : ça bloque face à Clermont

Dimanche à 13 heures, Clermont reçoit l'OL pour la 7e confrontation entre les deux équipes. Jusque-là, l'OL n'a gagné que deux petites parties face à leurs voisins de la région AuRA.

Bien que le passif entre l'OL et Clermont ne soit pas le plus riche du championnat de France, les deux équipes se sont tout de même affronter six fois dans leur histoire, et Clermont peut nettement se considérer comme une bête noir face à Lyon. Sur ces six rencontres toutes compétitions confondues (Ligue 1 5 fois, Coupe de France 1 fois), les Lyonnais sont repartis avec la victoire à seulement deux reprises. La première, c'était le 17 mars 1989 (3-1) à Gerland, année du titre en Division 2 sous Raymond Domenech. Puis, le second et dernier succès a eu lieu la saison dernière au stade Gabriel Montpied, le 21 mai 2022 (1-2).

Triple paire

Alors, sur ces six matchs, le bilan est le même, que ce soit du côté Clermontois ou Rhodaniens. Deux succès, deux nuls et deux défaites pour les deux équipes. Le dernier rendez-vous entre les formations s'était par ailleurs soldé par une victoire des Auvergnats (0-1) sur la pelouse du Parc OL le 1er janvier dernier. De quoi entamer une belle année pour les joueurs de Pascal Gastien qui ont déjà assuré leur maintien cette saison.