OL : Janice Cayman se prépare à la fin

En fin de contrat au moins de juin, Janice Cayman va quitter l'OL, mais elle se prépare déjà à ce moment qu'elle redoute.

Après avoir passé quatre années à l'Olympique lyonnais, Janice Cayman s'apprête à quitter le club à l'issue de la saison. Il y a deux semaines, elle évoquait ses souvenirs entre Rhône et Saône, et notamment la dernière finale de Ligue de champions remportée face à Barcelone. Cette fois-ci, la Belge de 34 ans s'est confiée dans les lignes du Progrès à l'approche de ses dernières heures à l'OL. Encore une fois, elle n'a pas caché son émotion.

"La fin se rapproche. C’est pas mal d’émotions qui se mélangent dans ma tête. Tous les matins, quand je viens à l’entraînement à vélo, je me dis que ce ne sera bientôt plus ma routine. Il faut que je teste le trajet à roller d’ailleurs (rires). J’essaye de profiter au max de mes coéquipières. Il ne reste que trois matchs à jouer."

"On était tristes"

Éliminées de la Ligue des champions par Chelsea (4-3 TAB) à la fin du mois de mars, la défaite semble toujours présente dans la tête des Lyonnaises. Pourtant, deux grosses échéances arrivent avec la finale de Coupe de France et le match décisif face au PSG en championnat. "J’aborde ça avec plein d’envie, parce qu’il y a encore deux titres à aller chercher avec l’équipe après notre élimination en Ligue des champions, explique Janice Cayman. On était tristes et on aura peut-être des regrets à la fin de la saison, mais pour l’instant, on met ça de côté. Il faut aller de l’avant. On est focalisées sur les deux gros matchs à venir contre le PSG. Samedi à Orléans, ce sera le premier pas."