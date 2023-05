Clermont - OL : Buquet remplace Turpin

C'est Rudy Buquet, au lieu de Clément Turpin, qui dirigera finalement la rencontre Clermont-OL.

Finalement, Clément Turpin et ses assistants n'officieront pas le match entre Clermont et l'Olympique lyonnais dimanche (13h). Dans la matinée, la LFP a annoncé que c'est finalement Rudy Buquet qui va être en charge d'arbitrer la rencontre. Pour l'accompagner, ses assistants Guillaume Debart et Bastien Courbet seront arbitres de touche. À la vidéo, ce sera Hamid Guenaoui et Christan Guillard.

Au Stade Gabriel-Montpied, le natif d'Amiens donnera son quatrième coup d'envoi de la saison pour l'OL. Pour l'instant, les Lyonnais ont concédé deux matches nuls lorsqu'il arbitrait et remporté une rencontre (Strasbourg).