De retour de prêt et auteur d’une entrée prometteuse lors du premier amical, Abdoulaye Ndiaye ne devrait pourtant pas être retenu par l’OL. Troyes, via City Group, aimerait mettre la main sur le défenseur.

Il n’a pas eu le temps de jouer sa carte personnelle alors qu'on pensait qu'il aurait un coup à jouer, qu’il ne devrait pas être retenu par l’OL. Auteur d’une prestation solide contre De Treffers (1-2) lors de son entrée, Abdoulaye Ndiaye serait finalement candidat à un départ d’après L’Equipe. Malgré le potentiel du joueur et un contrat jusqu’en 2025, le club lyonnais ne devrait pas s’opposer à un départ du Sénégalais durant l’été. Une position dont compte bien profiter Troyes.

Le club de l’Aube a été relégué en Ligue 2, mais compte sur sa récente intégration au City Group pour rafler la mise avec Ndiaye. Cet intérêt troyen fait finalement écho à l’information venue un peu plus tôt d’outre-Manche sur un possible intérêt de Manchester City.

Un contrat de cinq ans à Troyes

Prêté à Bastia la saison dernière (29 matchs), Abdoulaye Ndiaye connait les rouages de la Ligue 2. Pour se séparer de son joueur formé au Dakar Sacré-Cœur, l’OL demanderait entre 3,5 et 4 millions d’euros d’après le quotidien sportif. Une somme conséquente pour un club comme l’ESTAC mais qui pourrait donc compter sur l’appui du City Group pour devancer la concurrence de Lorient ou encore Sheffield United.

Quoi qu’il en soit, cette volonté de ne pas retenir Ndiaye laisse penser que les dirigeants lyonnais placent de nombreux espoirs sur Mamadou Sarr et que les dossiers Lukeba et Diomandé pourraient se révéler moins avancés qu’annoncé. La décision de la DNCG mardi devrait donner un peu plus de réponse au futur du mercato de l’OL dans les prochaines semaines.