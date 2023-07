OL - Mercato : Blanc juge le prix dérisoire pour Lukeba

Disposant de 28 joueurs pour le stage aux Pays-Bas, Laurent Blanc va faire une première revue d’effectif ce vendredi contre De Treffers. Néanmoins, l’entraîneur de l’OL espère pouvoir avant tout compter sur Castello Lukeba et Rayan Cherki une saison de plus.

C’est reparti pour un tour. Arrivé en cours de saison dernière, Laurent Blanc a cette fois la chance de pouvoir vivre et suivre une préparation dès le début. Après dix premiers mois où il a tenté de faire avec les moyens du bord, l’entraîneur français compte sur cette nouvelle saison pour imprimer sa patte. Il ne cesse de répéter que cela reste une terminologie très vaste, mais Blanc n’est plus dépendant d’un groupe qu’il n’a pas choisi.

Avec Skelly Alvero et Clinton Mata, il a validé ces arrivées et apporté de la concurrence. Bien qu’il aimerait se montrer plus actif, l’entraîneur sait que le club lyonnais se retrouve dépendant de la décision de la DNCG. "Peu de gens s’y attendaient, a-t-il concédé chez nos confrères du Progrès. On va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que l’on perd du temps sur les propositions que nous avions sur les joueurs. Certains veulent venir, mais après, il faut passer au contrat, et si on n’a pas ce qu’il faut, c’est dur. On avait déjà préparé cette saison, mais on ne s’attendait pas à ce qui s’est passé."

"À ce prix-là, Lukeba doit rester"

Une nouvelle fois contrarié dans ses ambitions avec l’OL, Laurent Blanc ne perd pas espoir de voir la situation se décanter et place toute sa confiance en John Textor. Les deux hommes échangent et il y a forcément été question du futur très proche des jeunes pousses lyonnaises. De Lukeba à Cherki en passant par Barcola, les jeunes de l’Académie sont attaqués de toute part.

S’il espère pouvoir compter sur eux à la fin août, Blanc est aussi conscient de la réalité économique du foot d’aujourd’hui. Néanmoins, il semble résonner comme de nombreux supporters sur la question de Lukeba. "Oui, ça m’embêterait qu’il parte. L’OL doit dire, ok si ce sont des chiffres à un niveau impressionnant, mais par contre à ce prix-là (26 millions), je lui dis de rester un an de plus à Lyon. Ça m’ennuierait vraiment qu’il parte. C’est pareil pour Cherki. D’autant plus que nous leur avons fait la place. Ce serait un peu tôt, mais je suis peut-être un peu égoïste."

Non, Mr Blanc, tout simplement ambitieux.