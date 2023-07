Proche de l'OL, Kadidiatou Diani a annoncé son départ du PSG, ce vendredi. L'internationale française a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux.

Diani et Paris, c'est fini. Après six saisons passées au PSG, l'attaquante de 28 ans quitte la capitale, qu'elle avait rejointe en 2017. Arrivée en provenance de Juvisy (Paris FC aujourd'hui), elle a joué 161 matchs et marqué 81 buts sous le maillot parisien, devenant la troisième meilleure buteuse de l'histoire du club. L'internationale française (82 sélections) a remporté un championnat de France, deux Coupes de France et un trophée de meilleure joueuse de D1 féminine. Elle a officialisé son départ hier, dans un communiqué, publié sur Twitter. "Pendant mon passage au PSG, j'ai fait preuve d'un dévouement et d'une loyauté, repoussant sans cesse mes limites. Je souhaite exprimer au club ma gratitude pour les moments inoubliables vécus avec les joueuses, le staff, et tous les employés."

Signature imminente à l'OL

Kadidiatou Diani devrait donc bien rejoindre l'OL. Selon les informations du Parisien, un contrat de trois ans attend la joueuse, dans le Rhône. Des négociations qui ont pu aboutir, notamment grâce à l'implication de Michele Kang. D'après L'Équipe, l'Américaine a su persuader le clan de l'attaquante de 28 ans de poser ses valises à Lyon, malgré la concurrence de Chelsea. Une finalisation pourrait avoir lieu avant le début de la Coupe du monde, le 20 juillet prochain.