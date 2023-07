Pour son premier match dans cette coupe du monde, l'Australie affronte l'Irlande ce jeudi à 12 h 00. Ellie Carpenter est titulaire.

Après la Nouvelle-Zélande, un peu plus tôt dans la matinée, c'est à l'Australie d'entrer en lice dans sa Coupe du monde. Les Matildas ont idéalement préparé leur compétition en battant l'équipe de France devant 50 000 spectateurs au Marvel Stadium de Melbourne. Une belle répétition avant un match d'ouverture qui s'annonce riche en émotions. Comme prévu, Tony Gustavsson pourra donc compter sur la présence d'Ellie Carpenter, alignée d'entrée.

La Lyonnaise et ses coéquipières seront opposées à l'Irlande pour le premier match de poule. Les Girls in Green ont été au cœur d'une polémique lors de leur dernier match amical contre la Colombie. À la 20e minute, la rencontre, jugée trop physique, est alors arrêtée après la grosse blessure de Denise O'Sullivan, provocant l'indignation des Sud-Américaines. Le groupe est complété par le Nigéria et le Canada de Vanessa Gilles.

Interviewée lors du Média Day, où Olympique-et-Lyonnais était convié, Ellie Carpenter s'était montré très motivée à l'idée de participer à cette Coupe du monde. "Un tournoi à la maison est forcément spécial, avait-elle assuré. Il peut donc y avoir un peu plus de pression de jouer devant nos supporters. Mais, il peut y avoir un soutien des supporters qui peut nous donner encore un peu plus de force. Il y aura nos familles et nos amis dans les stades. Nous sommes prêts pour ce premier match, on l’attend depuis un moment donc je pense qu’on est prêt."