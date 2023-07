Face à l’arrivée des clubs-États, Aulas (ex-OL) veut "réguler le foot"

Entre le Qatar, l’Arabie Saoudite ou les Emirats Arabes Unis, les clubs européens sont pris d’assaut par des fonds souverains. Jean-Michel Aulas appelle à une régulation afin de ne pas voir le modèle s’écrouler.

Il est décidément d’humeur bavarde. Il a mis le temps depuis son éviction de la présidence de l’OL mais depuis quelques jours, Jean-Michel Aulas fait la tournée des médias. Pour regretter la situation dans laquelle se retrouve le club dont il a été président pendant 36 ans, tacler John Textor ou tout simplement livrer son regard sur le football d’aujourd’hui. Dans La Tribune, Jean-Michel Aulas est revenu sur l’arrivée massive des fonds souverains sur le Vieux Continent et sur la fièvre acheteuse de l’Arabie Saoudite ces dernières semaines pour renforcer le championnat national.

Textor a le même cheval de bataille

Malgré ces arrivées massives dans les championnats européens, l’OL n’est pas passé sous l’un de ces pavillons au moment de la vente, se tournant vers les Etats-Unis. Pendant longtemps, Aulas a combattu ces "clubs-États" au moment de l’arrivée du Qatar au PSG en 2011 et plus de dix ans après les choses ne se sont pas forcément améliorées. "Nous sommes entrés dans un processus inflationniste sans limites, un peu comme le marché de l’art avec les prix des toiles et des sculptures qui s’envolent dans les salles de ventes. Il faudra réguler le football sinon ce sport court à la catastrophe avec des faillites et des scandales." Au moins un point sur lequel John Textor et Jean-Michel Aulas sont toujours d'accord.