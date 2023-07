Libre de tout contrat depuis son départ de l’OL, Moussa Dembélé devrait rebondir du côté de l’Arabie Saoudite. L’attaquant est proche de s’engager avec Al-Ettifaq, club entraîné par Steven Gerrard.

En allant jusqu’au bout de son contrat avec l’OL, Moussa Dembélé s’imaginait très certainement un avenir en Angleterre. Passé par Fulham et le Celtic Glasgow, l’attaquant possédait une belle cote au sein du football britannique. Seulement, c’est vers un peu plus de soleil et de chaleur que semble se diriger l’ancien capitaine de l’OL.

Libre de s’engager où bon lui semble, Dembélé n’a toujours pas trouvé chaussure à son pied depuis la fin officielle de son aventure à Lyon le 30 juin dernier. Quand des clubs anglais et turcs ont sondé la piste, c’est du côté de l’Arabie Saoudite que le Parisien de naissance devrait rebondir.

Al-Ettifaq entraîné par Steven Gerrard

D’après les informations de Foot Mercato et de Fabrizio Romano, le club d’Al-Ettifaq souhaite attirer Moussa Dembélé dans ses filets. Le club saoudien est entraîné depuis quelques jours par Steven Gerrard et est en passe de signer Jordan Henderson, emblématique capitaine de Liverpool.

Les discussions sont toujours en cours entre la formation saoudienne et les représentants de Dembélé, des détails restant à finaliser malgré un accord de principe. Mais voir l’attaquant succomber à la fièvre acheteuse de l’Arabie Saoudite ne paraît plus utopique aujourd’hui.